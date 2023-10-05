Козловський та Кондратюк припинили співпрацю у 2012 році.

Український продюсер Вадим Лисиця розповів, що нещодавно він бачився зі співаком Віталієм Козловським, який захищає Україну на фронті. Після цього він дізнався, що частину військової зарплати, які отримує артист, у нього забирають. Це робить нібито колишній продюсер Козловського Ігор Кондратюк.

"До мене недавно завітав боєць Нацгвардії Віталій Козловський. Не від нього я потім дізнався, що левову частку військової зарплатні, що отримує Віталік, забирає його колишній продюсер Ігор Кондратюк. В мене є лише надія, що ці гроші йдуть на допомогу військовим", - заявив Лисиця на своїй сторінці у Facebook.

Продюсер назвав цю ситуацію "зашкваром". За словами Лисиці, Кондратюк вже написав йому у приватні повідомлення та заявив, що нібито у нього "немає розуму".

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"Я сам був у подібній ситуації з моїм колишнім артистом і розумію природу таких стосунків, але цей випадок мені здається зашкваром, або як каже зараз молодь - "це крінж". Цікаво що відповість Ігор Васильович? UPD: Ігор Васильович в особистих прямо мені вказав, що я не маю розуму, що мені здається трохи дитячим садочком. Чекаємо на його публічні думки", - додав продюсер.

Чому Козловський винен гроші Кондратюку

У 2012 році Козловський та Кондратюк припинили співпрацю. Продюсер та співак працювали разом декілька років, але потім між ними виник скандал. Після цього Козловський не може співати усі хіти, які він випускав під час роботи з Кондратюком.

Окрім цього, співак та продюсер судилися. Козловський визнавав, що винен Кондратюку багато грошей, йшлося про мільйони. Нещодавно ж співак отримав повістку та відправився служити. А на тлі цього Кондратюк відмовився пробачити Козловському борги.

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