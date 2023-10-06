Актриса прокоментувала інформацію від продюсера Вадима Лисиці.

Українська актриса Ольга Сумська відреагувала на допис продюсера Вадима Лисиці, у якому він повідомив, що Ігор Кондратюк нібито забирає частину зарплатні у мобілізованого артиста Віталія Козловського. Артиста не стримувала емоцій та написала гнівний текст:

"Яка ж страшна ганьба! Стягувати останні гроші з воїна Національної гвардії, знаного співака, волонтера Віталія Козловського під час війни!".

За словами Сумської, Кондратюк перейшов межу. Актриса думала, що продюсер не стане брати гроші з Козловського на тлі повномасштабної війни РФ проти України та того, що артист пішов захищати батьківщину. Але, як зазначила Сумська, Кондратюк не зупинився.

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Кондратюк давно перейшов межу в цій темі! Думали, хоча б у цей страшний час прийде до тями і зупиниться …Але ні. Продовжує ганьбитися! Чи не стануть ці гроші, які він забирає у військового, поперек горла?" - додала актриса.

Реакція мережі

У коментарях думки юзерів розділилися. Одні вважають, що Кондратюк вчинив неправильно, інші ж думають, що усе це законно. Користувачі пишуть:

"Кондратюк - це вже давно розчарування! Він ганьбить себе з кожним разом все більше і більше. Дуже неприємна особистість"

"Ситуація з точки зору суду та юристів дійсно зрозуміла. Але з точки зору моралі та людяності не дуже красива"

"В цілому це сюр якийсь. Які рахунки, ти вже старий чувак і витрачати останні дні свого життя на гроші просто тупо".

Кондратюк забирає у Козловського зарплату - з чого усе почалося

Учора продюсер Вадим Лисиця розповів, що бачився з Козловським. А після зустрічі він дізнався від інших людей, що Кондратюк нібито забирає у артиста "левову частину" військової зарплати. Відомо, що співак винен колишньому продюсеру чимало коштів.

Лисиця назвав це "зашкваром" та "крінжем". Сам Кондратюк інформацію не коментував.

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