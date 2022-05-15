Попри безумовну перемогу Kalush Orchestra, бали Нацвідборів країн-учасниць дуже різнилися.

14 травня в Турині відбувся гранд-фінал Євробачення 2022, на якому перше місце присудили українській групі Kalush Orchestra. Всього вони набрали 631 бал-це рекорд за всю історію участі України в цьому пісенному конкурсі.

З цих 61 бали 439 — це голоси глядачів, і 192-бали від Національного Журі різних країн. Найменше Україні дали Чехія (4 бали), Швейцарія (3 бали), Ірландія (3 бали), Мальта (2 бали) і Сан-Марино (2 бали).

Відзначимо, що найвищий бал (12) Україні далі Польща, Молдова, Латвія, Румунія та Литва. Німеччина поставила Україні 10 балів, Ісландія – 10, Португалія, Словенія і Хорватія — по 8 балів, Албанія, Кіпр, Ізраїль і Австралія – по 7 балів, Грузія, Чорногорія, Азербайджан, Бельгія і Вірменія – 6 балів.

Україна поставила свої 12 балів Великобританії.

Виступ Kalush Orchestra на Євробаченні 2022:

Нагадавши, Шмигаль висловився про перемогу України на Євробаченні.

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