Також актор згадав про знищений Маріуполь.

Російський актор Олексій Панін звернувся до росіян, які підтримують путінський режим. Він в черговий раз засудив їх за війну в Україні.

"Путінські кати - по-іншому назвати цих людей не можна - розбомбили Маріупольський драматичний театр, в якому знаходилися мирні люди. Президент Росії, бл***, так довго шукав фашистів в Україні, що нічого кращого не придумав, як на*** за***чити ціле російськомовне місто Маріуполь", – сказав Панін.

Також він побажав росіянам, які підтримують війну в Україні, щоб щоночі їм снилися вбиті українці.

"Я не знаю, скільки ви будете жити і як. Я бажаю вам, щоб щоночі до вас приходили мертві люди з Донецька, Луганська, Запоріжжя, Харкова, Херсона, стояли у вас перед очима і говорили: "За що?"- додав Панін.

Нагадаємо, раніше Панін послав путінських пропагандистів слідом за військовим кораблем.

Вас також можуть зацікавити новини: