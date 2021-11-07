Співачка одного разу зайшла за лаштунки, але не вимкнула мікрофон.

Українська співачка Оля Полякова в програмі "Світське життя" згадала, як на одному з концертів зайшла за лаштунки і не вимкнула мікрофон. За її словами, тоді вона дуже хвилювалася, тому і потрапила в таку курйозну ситуацію.

"Коли у нас було перше шоу, то це було пекло. Я зайшла за лаштунки і кричу на всіх, мати гну, а мікрофон то працює. І всі забігають і кажуть: "Зробіть щось, заберіть у неї мікрофон!". Зараз у мене є спеціальна людина, я віддаю їй мікрофон, і йду матюкатися, щоб мене ніхто не слухав", - розповіла Полякова.

Варто відзначити, що Оля Полякова не обмежує себе у виразах. Більш того, вона нерідко потрапляє в скандали через свій гострий язик. При цьому вона вміє вибачатися, якщо вважає, що дійсно "перегнула палицю".

Раніше УНІАН повідомляв, що український телеведучий Олексій Суханов висловився про пісні Олі Полякової.

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Автор: Діана Могилєвич