Олексій Суханов розповів, що його пов'язує зі співачкою.

Український телеведучий Олексій Суханов побував на концерті Олі Полякової "Королева ночі". Там його "зловила" телеведуча Катя Осадча і розпитала зірку про стосунки з Поляковою.

На запитання Осадчої, що пов'язує їх, Суханов відповів: "Любов до музики". Потім він сказав, що пожартував. При цьому йому подобається пісня "Шлепки".

"Сенсу немає, зате скільки настрою", - сказав телеведучий.

Читайте також"Бомба": Настю Каменських у новому образі переплутали з Кім КардашьянЗазначимо, на концерт Олі Полякової прийшли багато зірок - Андрій Данилко, Аліна Гросу, Дзідзьо та інші. Крім того, з Дзідзьо Полякова виконала пісню українською мовою, яку глядачі зможуть почути у фільмі "Зірки за обміном".

Нагадаємо, раніше творці сімейної комедії "Зірки з обміну" представили офіційний трейлер, в якому багато зірок, жартів і новорічно-різдвяного настрою.

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Автор: Діана Могилєвич