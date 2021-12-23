Співачка хотіла показати силу свого голосу, але вразити їй вдалося не всіх.

Американська співачка Брітні Спірс приголомшила шанувальників новим відео. Артистка показала фанатам свій живий спів. Однак його оцінили далеко не всі.

У своєму Instagram співачка опублікувала ролик, який спочатку підписала провокаційним текстом, але незабаром його видалила, залишивши лише відео.

Спірс написала, що цим роликом вона нагадує світу про себе і про те, ким вона є. Також вона передала "привіт" своїй сім'ї та вказала, що вона пам'ятає про все, що їй зробили родичі. Співачка погрожувала ніколи про це не забувати й анонсувала нову пісню, в якій вона ясно дасть всім зрозуміти, про що йде мова.

Однак через кілька годин свій "полум'яний" текст Спірс видалила. Однак відео, яке досі знаходиться в стрічці співачки, здивувало фанів не менше її погроз на адресу сім'ї.

Спірс позувала перед дзеркалом, оголивши живіт. Співачка співала і знімала себе на телефон, намагаючись при цьому виглядати спокусливою. У коментарях фанати пишуть, що артистці варто було попередити їх про гучний спів, бо багато хто не очікував почути живе виконання від Спірс в навушниках.

"Боже, що це було?", "Крик гулящої кішки, мої вуха, врятуйте"," не варто було це включати вночі"," це занадто навіть для мене", - фанати жахнулися співом артистки.

Нагадаємо, батько співачки вимагає від дочки грошей, щоб припинити опікунство. Джеймі Спірс, якого суддя відсторонив від опікунства його знаменитої дочки, просить виплатити йому компенсацію за послуги юристів.

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