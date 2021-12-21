У Спірс це прохання назвали "гидким".

Джеймі Спірс, якого суддя усунув від опікунства його знаменитої дочки, просить Брітні Спірс виплатити йому компенсацію за послуги юристів.

Про це повідомляє видання Variety.

Читайте такожСуд остаточно звільнив Брітні Спірс від багаторічної опіки батькаБатько Спірс подав до суду прохання про сплату послуг адвокатів, що беруть участь у судових процесах щодо припинення процесу опікунства, коштами його дочки.

Всі 13 років, що Джеймі був опікуном дочки-поп-зірки, вона була зобов'язана сплачувати всі юридичні рахунки свого батька. Поточкий адвокат батька Спірс бере близько 1200 доларів на годину.

У 27-сторінковому зверненні до суду батько співачки стверджує, що своєчасна оплата гонорарів адвокатів необхідна для забезпечення "швидкого та ефективного" припинення опікунства.

Повірений зірки, Метью Розенгарт, назвав прохання Спірса "гидкою".

Він каже, що Спірс і без того отримав багато мільйонів доларів, які Брітні заробляла важкою працею.

"Його клопотання не лише безпідставне з юридичної точки зору, а й гидке. Брітні в'їдливо свідчила про біль, завданий їй батьком, і це тільки посилює його. Це не те, що робить батько, який любить свою дочку", - переконаний Розенгарт

Раніше Брітні Спірс виклала альбом з "голими" фото після позбавлення опіки батька.

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