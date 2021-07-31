Стан співачки МакЅим (Марії Максимової), яка вийшла з коми і навіть почала спілкуватися жестами, трохи кращий.
Про це повідомила піар-менеджер співачки Яна Богушевська, передає Teleprogramma.pro.
"Їй краще. Є позитивна динаміка. Але говорити про те, що криза пройдена, поки, на жаль, рано", - заявила вона.
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МакЅим - стан здоров'я співачки
До медичного закладу МакЅим потрапила 23 червня, раніше вона перебувала в іншій лікарні.
Ще з 19 червня вона перебуває в штучній комі.
Співачку госпіталізували з діагнозом "пневмонія з сильним ураженням легенів і низькою сатурацією" 16 червня, з цього часу її стан залишається важким.
Раніше піар-менеджер МакЅим розповідала, що співачку періодично виводять з медикаментозної коми.