Говорити про повну перемогу над хворобою, за словами піар-менеджер Яни Богушевської, сьогодні поки передчасно.

Стан співачки МакЅим (Марії Максимової), яка вийшла з коми і навіть почала спілкуватися жестами, трохи кращий.

Про це повідомила піар-менеджер співачки Яна Богушевська, передає Teleprogramma.pro.

"Їй краще. Є позитивна динаміка. Але говорити про те, що криза пройдена, поки, на жаль, рано", - заявила вона.

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До медичного закладу МакЅим потрапила 23 червня, раніше вона перебувала в іншій лікарні.

Ще з 19 червня вона перебуває в штучній комі.

Співачку госпіталізували з діагнозом "пневмонія з сильним ураженням легенів і низькою сатурацією" 16 червня, з цього часу її стан залишається важким.

Раніше піар-менеджер МакЅим розповідала, що співачку періодично виводять з медикаментозної коми.

Автор: Денис Прядко