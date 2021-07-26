Незважаючи на це, стан артистки все одно залишається стабільно важким.

Співачка МакЅим, яка понад місяць перебувала в комі, прийшла до тями. Російська артистка навіть почала говорити жестами і зараз вона знаходиться в ясному стані.

Про стан співачки повідомляє Telegram-канал Mash.

Так, Марину Максимову вирішили вивести з коми за рішенням лікарів. Медики хотіли перевірити, чи зможе співачка самостійно дихати. Для цього фахівці зняли навантаження седативних препаратів і вивели МакЅим з медикаментозного сну.

Співачка вже може вести діалог, проте замість слів вона використовує жести. МакЅим знаходиться в ясній свідомості.

Артистка може зробити вдих повітря, проте медики все одно перевели її на ДШВЛ (допоміжна штучна вентиляція легенів, що представляє собою ШВЛ з іншим налаштуванням). Це допомагає зберігати дихання МакЅим рівним.

Однак радіти зарано, зазначає Telegram-канал. Стан співачки як і раніше залишається стабільно важким, говорити про істотні поліпшення поки ще не можна. До того ж зовсім недавно вже повідомлялося про те, що МакЅим стало краще. Однак після цього стан зірки ще сильніше погіршав.

Лікарі сподіваються, що співачка зможе самостійно дихати, але передбачити, коли це трапиться, вони ще не можуть.

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Автор: Поліна Кузенко