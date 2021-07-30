Артистка весь цей час перебуває в реанімації.

У лікарні, де знаходиться співачка МакЅим, вперше розповіли про її стан. Раніше повідомлялося, що російська артистка вийшла з коми і навіть почала спілкуватися жестами, але тепер стало відомо зовсім про інше.

Подробиці про стан МакЅим, які розкрили в лікарні, передає російське видання NEWS.ru.

Так, співачка знаходиться в міській клінічній лікарні № 52 міста Москви. Представник установи повідомив, що МакЅим поміщена в "червону зону". Артистка весь цей час перебуває в реанімації.

Ніхто не може відвідати співачку, навіть родичам заборонено відвідувати пацієнтів "червоної зони". По суті, зараз вся лікарня закрита для відвідувачів.

До медичного закладу МакЅим надійшла 23 червня, раніше вона перебувала в іншій лікарні. Ще з 19 червня вона перебуває в штучній комі. Співачку госпіталізували з діагнозом "пневмонія з сильним ураженням легенів і низькою сатурацією" 16 червня, з цього часу її стан залишається важким.

Раніше піар-менеджер МакЅим розповідала, що співачку періодично виводять з медикаментозної коми. Однак у лікарні цю інформацію не коментують.

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Автор: Іван Бойко