Судячи з усього, дівчина розчарувалася в тому, що можна знайти кохання на проекті.

Круп'є Ліза Кондрашевська в сьомому випуску залишила шоу "Холостяк". Вона пояснила це тим, що Алекс образив її своїми різкими вирази, тому вона не бачить спільного з ним майбутнього.

Пізніше на своїй сторінці в Instagram вона написала, що важливо вчасно піти. Це стосується не тільки казино, але і життя.

Вона розповіла, що сподівалася зустріти на проекті свого чоловіка, бо учасники попередніх сезонів показали, що це можливо. Наприклад, Микита Добринін і Даша Квіткова, які після фіналу шоу створили сім'ю і народили сина Лева.

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"На початку у мене був інтерес до Алекса, деякий час я ще була в якійсь ілюзії і сподівалася на взаємні почуття, але... Ви самі бачили все. Я вам ще розповім правду, що відбувалося на нашому першому побаченні. Ось чому я була здивована і розчарована його словами, що я була закрита і неемоційна. А після того як він ще з*срав мій вірш, я зрозуміла, що ловити мені тут нічого", - написала Ліза.

Однак ніяких подробиць з їхнього першого побачення вона не розкрила. Дівчина пообіцяла, що обов'язково все розповість, тільки трохи пізніше.

Нагадаємо, раніше Ліза Кондрашевська відреагувала на свій відхід з "Холостяка".

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