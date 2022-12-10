Дівчина опублікувала лаконічний пост.

9 грудня, у сьомому випуску шоу "Холостяк", головний герой Алекс Топольський попрощався з круп'є Лізою Кондрашевською. Дівчина записала йому емоційне відеозвернення, в якому попросила відпустити її.

Вона сказала, що їй складно перебувати серед дівчат на проекті, та й взагалі вона не відчуває, що між ними з Алексом є особливий зв'язок.

Вже на церемонії троянд Топольський відповів дівчині, що не бачить сенсу утримувати людину, яка хоче піти. При цьому він додав, що йому складно прощатися з Лізою, адже у нього є до неї симпатія.

Відео дня

У підсумку вони побажали один одному щастя в особистому житті і попрощалися. Пізніше Ліза відреагувала на свій відхід на своїй сторінці в Instagram:

"За деяких обставин програш може бути більш гідним, ніж перемога".

Раніше УНІАН повідомляв, як пройшов сьомий випуск шоу "Холостяк". Алекс сходив на побачення з деякими дівчатами, з моделлю Катею і безробітною Сашею Мудрою у нього був поцілунок.

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