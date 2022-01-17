Українська актриса Ксенія Мішина відверто розповіла, як ставиться до кардинальних змін зовнішності за допомогою пластичної хірургії.
На цю тему зірка поспілкувалася з фоловерами в Instagram-сторіз.
Мішина вирішила прокоментувати рішення своєї колеги Анни Трінчер щодо операції зі збільшення грудей. Ксенія публічно підтримала це рішення та аргументувала свою думку.
"Мене часто запитують, як я ставлюсь до змін у зовнішності. Загалом, тема прийняття в моєму блозі — одна з центральних. Цікавий факт: багато людей вважають, що людина, яка себе повністю прийняла, не може хотіти себе змінити. Тобто любов до себе = зупинка у розвитку. Я бачу це так: ти можеш себе змінювати зі стану любові, зі стану прийняття, при цьому відчувати себе сексуальною, красивою, але бажати стати ще краще. Є інший шлях - підходити до дзеркала, всіляко себе ненавидячи, хотіти повністю перекроїти. Це абсолютно два різні шляхи", - розповіла актриса.
Мішина зазначила, що нещодавно тему прийняття себе та любові до себе обговорювала з Трінчер.
"Вона зважилася на операцію зі збільшення грудей і я її в цьому підтримала, тому що мені дуже подобається її ставлення до себе, її прийняття себе, і, при цьому, як вона відкрито і сміливо про це заявляє", - додала акторка.
Як повідомляв УНІАН, популярна 20-річна українська співачка, блогер та акторка Анна Трінчер вийшла на зв'язок після пластичної операції зі збільшення грудей.
На записі видно, як Трінчер везуть у палату після наркозу. Вона має сонний вигляд. На питання про самопочуття Аня відповіла: "Офігенно".