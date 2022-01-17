За словами зірки, навіть людина, яка себе любить та приймає, може хотіти щось змінити у своїй зовнішності.

Українська актриса Ксенія Мішина відверто розповіла, як ставиться до кардинальних змін зовнішності за допомогою пластичної хірургії.

На цю тему зірка поспілкувалася з фоловерами в Instagram-сторіз.

Мішина вирішила прокоментувати рішення своєї колеги Анни Трінчер щодо операції зі збільшення грудей. Ксенія публічно підтримала це рішення та аргументувала свою думку.

"Мене часто запитують, як я ставлюсь до змін у зовнішності. Загалом, тема прийняття в моєму блозі — одна з центральних. Цікавий факт: багато людей вважають, що людина, яка себе повністю прийняла, не може хотіти себе змінити. Тобто любов до себе = зупинка у розвитку. Я бачу це так: ти можеш себе змінювати зі стану любові, зі стану прийняття, при цьому відчувати себе сексуальною, красивою, але бажати стати ще краще. Є інший шлях - підходити до дзеркала, всіляко себе ненавидячи, хотіти повністю перекроїти. Це абсолютно два різні шляхи", - розповіла актриса.

Мішина зазначила, що нещодавно тему прийняття себе та любові до себе обговорювала з Трінчер.

"Вона зважилася на операцію зі збільшення грудей і я її в цьому підтримала, тому що мені дуже подобається її ставлення до себе, її прийняття себе, і, при цьому, як вона відкрито і сміливо про це заявляє", - додала акторка.

Як повідомляв УНІАН, популярна 20-річна українська співачка, блогер та акторка Анна Трінчер вийшла на зв'язок після пластичної операції зі збільшення грудей.

На записі видно, як Трінчер везуть у палату після наркозу. Вона має сонний вигляд. На питання про самопочуття Аня відповіла: "Офігенно".

Вас також можуть зацікавити новини: