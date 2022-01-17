Зірка відвідала маму в анексованому Криму та показала кілька кадрів.

Українська акторка Ксенія Мішина разом із сином Платоном приїхала в гості до батьків в анексований Росією Крим.

В Instagram-сторіз зірка показала кілька кадрів з квартири, в якій виросла.

За будинком, де зараз живе мама Ксенії, розташована її школа. З іншого вікна відкривається вид на море.

"Насправді виглядає зараз не дуже, але, коли всі дерева розквітають - не так вже й погано", - написала актриса.

Мішина також показала щасливого сина, який приїхав в гості до бабусі.

Крім того, акторка разом з мамою сходила на місцевий ринок та показала її фоловерам.

Нагадаємо, що після зміни влади в Україні у 2014 році Росія анексувала Крим, підбурила мешканців Донбасу до сепаратизму й ввела своїх військових на схід України, розпочавши непроголошену війну.

Як повідомляв УНІАН раніше, Ксенія Мішина в інтерв'ю DOROTHY розповіла, що стосунки з коміком Олександром Еллертом, якого вона вибрала у фіналі "Холостячки", доводили її до божевілля.

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