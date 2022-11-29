Актриса зізналася, що до неї в гості приїжджав молодший брат.

Днями українська актриса Ксенія Мішина показала, як готувала млинці з сиром для "своїх хлопчиків". Шанувальники запідозрили, що знаменитість завела романтичні стосунки, але поки не хоче публічно обговорювати цю тему.

Як зізналася сама Мішина, шанувальники "завалили" її дірект повідомленнями, хто ж цей загадковий чоловік, що залишився за кадром. Тому вона вирішила розставити всі крапки над "і", сказавши, що до неї в гості приїжджав її молодший брат Михайло.

"Дівчатка, до мене на кілька днів просто приїхав мій молодший брат. Тому "хлопців". Сьогодні просто підірвали мій дірект. Так, у мене є брат – Мішин Михайло Олександрович. Вже відправила його. Сумую", - сказала Мішина у своєму інста-блозі.

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Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина показала романтичний сюрприз від загадкового чоловіка. Він таємно прикрасив її авто повітряними кулями і квітами, а також залишив записку, в якій запропонував зустрітися і зазначив, що мийка машини буде за його рахунок.

Тому шанувальники і припустили, що саме з цим чоловіком у Мішиної виник роман.

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