Зірка не змогла стримати емоцій від такого сюрпризу.

Українська актриса Ксенія Мішина похвалилася подарунком від загадкового шанувальника. Чоловік несподівано для зірки прикрасив її машину, що стоїть на парковці.

Коли актриса спустилася на паркінг, побачила, що на її автомобілі красуються безліч червоних повітряних куль і квіти. Також шанувальник залишив плющевого ведмедика і записку, в якій попросив її не прибирати всю цю красу і пообіцяв, що сам оплатить мийку машини.

"Я хотів, щоб ти посміхнулася. Якщо так і сталося, значить, це все було не дарма. У цей день ти будеш їздити на машині в квітах. Відчіплювати квіти строго заборонено законодавством. Мийка за мій рахунок", – написав чоловік у записці. Відео дня

"Я просто в шоці. Що це? Зайшла на паркінг. Боже мій, як красиво. Спасибі велике", - сказала артистка в інста-сторіз.

Пізніше Мішина розповіла, що на дорозі її зупинила поліція і попросила прибрати квіти, бо вони заважали дорожньому руху, прилітаючи на лобове скло інших авто.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина розповіла, що зараз з квартирою, яку вона купила до 24 лютого.

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