49-річний актор має набагато старший від свого віку вигляд.

Актор Сергій Безруков, який прославився завдяки ролі Саші Білого в культовому серіалі нульових "Бригада", вразив публіку постарілим зовнішнім виглядом. У 49 років він має набагато старший вигляд.

Так, на своїй сторінці в Instagram Безруков опублікував селфі, під яким зібралося багато коментаторів, які бажають йому більше відпочивати і менше працювати.

Реакція соцмереж

"Щось схудли ви, Сергію. Треба більше відпочивати"

"Здав сильно останнім часом"

"Я вас дуже люблю як актора, але вигляд у вас щось не дуже"

"Всі ми не молодіємо"

Що Безруков говорить про війну в Україні

Після того, як Росія напала на Україну 24 лютого 2022 року, актор заявив, що російські військові нібито "виконують свій обов'язок". Він неодноразово підігравав кремлівській пропаганді і поширював відомі наративи.

Відео дня

"Ми всі сподіваємося і молимося, щоб всі ці хлопці, всі ці мужики з честю виконали свій обов'язок і повернулися додому - в Росію", - сказав якось Безруков перед одним зі своїх виступів у театрі.

При цьому зірка "Бригади" позиціонує себе як "поза політикою".

Нагадаємо, куди зик кумир "нульових" Саша Білий з "Бригади".

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