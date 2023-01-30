Актор Сергій Безруков, який прославився завдяки ролі Саші Білого в культовому серіалі нульових "Бригада", вразив публіку постарілим зовнішнім виглядом. У 49 років він має набагато старший вигляд.
Так, на своїй сторінці в Instagram Безруков опублікував селфі, під яким зібралося багато коментаторів, які бажають йому більше відпочивати і менше працювати.
Реакція соцмереж
- "Щось схудли ви, Сергію. Треба більше відпочивати"
- "Здав сильно останнім часом"
- "Я вас дуже люблю як актора, але вигляд у вас щось не дуже"
- "Всі ми не молодіємо"
Що Безруков говорить про війну в Україні
Після того, як Росія напала на Україну 24 лютого 2022 року, актор заявив, що російські військові нібито "виконують свій обов'язок". Він неодноразово підігравав кремлівській пропаганді і поширював відомі наративи.
"Ми всі сподіваємося і молимося, щоб всі ці хлопці, всі ці мужики з честю виконали свій обов'язок і повернулися додому - в Росію", - сказав якось Безруков перед одним зі своїх виступів у театрі.
При цьому зірка "Бригади" позиціонує себе як "поза політикою".
Нагадаємо, куди зик кумир "нульових" Саша Білий з "Бригади".