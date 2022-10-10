Про це сам маг розповів у своєму Instagram-блозі.

Екстрасенс Макс Гордєєв, який не раз давав точні передбачення щодо військових подій в Україні, постраждав від обстрілу 10 жовтня. На щастя, постраждав не особисто - через вибухи пошкоджено його житло.

Як показав сам Гордєєв у своєму блозі, в квартирі, де він живе, потріскалися вікна.

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"Тріснули вікна. Добре, що не вибило. Вам все відгукнеться за обірвані життя і плани!"- написав екстрасенс у своєму блозі.

Хто такий Макс Гордєєв

Це екстрасенс, таролог, переможець програми "Битва екстрасенсів". Він неодноразово давав прогнози щодо війни в Україні. Наприклад, влітку в інтерв'ю Славі Дьоміну він передбачив руйнування Кримського моста. Тоді, за словами експерта, багато людей думало над тим, як би зруйнувати міст.

Після підриву Кримського мосту 8 жовтня 2022 року Гордєєв в ексклюзивному коментарі УНІАН розповів, що Росія почне мстити за це. Тоді він передбачив масивні обстріли всіх регіонів.

"Росія 100% буде намагатися показувати, що вона щось нам зробить за це. Так, будуть якісь аспекти негативні, вона буде робити щось в нашу сторону, це 100%. Далі страждатимуть Запоріжжя, Дніпро, Одеса і Київ може навіть. Вони дійсно можуть планувати якісь масові атаки. Треба бути в цих аспектах дуже і дуже обережними", - говорив Гордєєв.

Також УНІАН писав, що Гордєєв назвав переломну дату у війні в Україні.

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