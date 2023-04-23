Українська блогерка Даша Квіткова, яка в січні цього року повідомила про розлучення зі своїм чоловіком Микитою Добриніним, вирішила з'їхати з їхнього спільного дому. Тепер Даша з маленьким сином Левом буде жити в просторій орендованій квартирі в центрі Києва.
Про переїзд знаменитість повідомила у своєму Instagram-блозі, показавши деякі фото нових апартаментів. Щоб привести житло в порядок, Даша замовила клінінгову компанію.
На кадрах в блозі Квіткової можна помітити, що в квартирі панорамні вікна, інтер'єр оформлений в світлих тонах, в кімнатах чимало домашніх рослин.
Розлучення Даші Квіткової і Микити Добриніна
У січні 2023 року стало відомо, що єдина пара, яка була разом після українського шоу "Холостяк", розпалася. Про це Даша Квіткова повідомила в інтерв'ю Маші Єфросиніній. Як розповіла блогерка, рішення про розлучення було складним, проте його прийняли, тому що "партнери жили в різному темпі".
Микита і Даша заявили, що залишилися в хороших стосунках заради того, щоб виховувати свого сина Лева і створити йому відчуття повноцінної сім'ї. Відразу після розлучення Квіткова полетіла на Мальдіви.
Також УНІАН писав, що Квіткова після розлучення порадувала себе подарунком за 2 тисячі доларів.