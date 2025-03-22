Стало відомо, що в акторки перед смертю діагностували хворобу.

Радянська акторка Лариса Голубкіна, найбільш відома за роллю Шури Азарової у фільмі "Гусарська балада", пішла з життя. Артистки не стало у віці 85 років. Стало відомо, яка причини смерті зірки.

Про смерть знаменитості повідомили пропагандистські ЗМІ. За їхніми даними, Голубкіна відійшла у засвіти сьогодні, 22 березня. Причиною смерті стала хвороба. Раніше в неї діагностували онкологію – рак крові третьої стадії.

В останні місяці свого життя акторка була прикута до ліжка та перебувала під постійним наглядом лікарів, а до цього пересувалася на кріслі колісному. У неї були проблеми із слухом та зором.

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Вона сильно схудла внаслідок невиліковного захворювання. Свої останні дні Голубкіна провела у своїй квартирі, де про неї піклувалася доглядальниця.

Артистка померла в Росії. Після виявлення в неї хвороби їй надали статус паліативного пацієнта. Це означає, що людину врятувати неможливо, а лише підтримувати її стан медикаментозно.

До слова, Голубкіна дебютувала в кіно у 1962 році в комедії Ельдара Рязанова "Гусарська балада", в якій вона зіграла роль Шури Азарової. Знімання у картині зробили її відомої та поклали початок її успішній карєрі. Також Голубкіна відома за ролями у фільмах "Дайте книгу скарг", "Казка про царя Салтана", "Троє в човні, не рахуючи собаки". Пізніше вона також грала у виставах російських театрів.

Нагадаємо, раніше померла зірка "Службового роману" та "Москва сльозам не вірить" родом з України. Акторка Інна Виходцева пішла з життя у 90 років 31 грудня минулого року. Причиною смерті стала хвороба, з якою вона боролася тривалий час.

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