Інна Виходцева померла в Росії.

У Росії померла акторка родом з Донецька Інна Виходцева, найбільш відома за ролями у фільмах "Службовий роман" і "Москва сльозам не вірить". Артистка пішла з життя 31 грудня. На момент смерті їй було 90 років.

Про відхід зірки у засвіти повідомили пропагандистські ЗМІ. За їхніми даними, причиною смерті Виходцевої стала хвороба, з якою вона боролася тривалий час. Однак, що саме це було за захворювання – поки що не розголошується. Ще у 2022 році знаменитість намагалася скоїти самогубство. Тоді вона випила велику кількість таблеток і ледве не померла, але її врятувала доглядальниця Гульнара.

"Була бліда, говорила, що вже пізно. Але я викликала швидку допомогу. Вона говорила: "Нікуди не піду, дайте мені в спокій, дайте мені померти вдома", – розповідала тоді жінка, яка викликала швидку допомогу.

Відео дня

У жовтні того року акторку виписали з лікарні, а після цього вона зникла з інфопростору. У мережі ширилися чутки, що її перевезли до будинку для літніх людей.

До слова, Виходцева народилася 27 червня 1934 року в Донецьку, а потім переїхала з батьками до Луганської області. Кар'єру жінка будувала в РФ, де і прожила більшу частину свого життя. 67 років вона присвятила театральній сцені та кіно і за цей час знялася у 165 фільмах.

Найбільшу славу їй принесли ролі у стрічках "Юність наших батьків", "Огарьова, 6", "Марш Турецького", "Каменська", "Повернення Мухтара", "Конвалія срібляста", "Службовий роман" і "Москва сльозам не вірить". У 2017 році вона завершила акторську кар'єру та вийшла на пенсію.

Нагадаємо, раніше померла зірка фільму "Ромео і Джульєтта". Олівія Гассі відійшла у засвіти на 74-му році життя.

Вас також можуть зацікавити новини: