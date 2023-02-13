Відома співачка анонсувала концерти в Ізраїлі, захопивши зовнішнім виглядом.

Підтримала Україну співачка Лайма Вайкуле опублікувала відео, в якому запросила фанатів на свої концерти в Ізраїлі. У короткому ролику вона позувала без головного убору і без перуки на яскравому квітковому тлі.

Судячи з кадрів, знаменитість відпочила, має бадьорий і здоровий вигляд. Вона посміхається і грайливо махає рукою в камеру.

Одягнена Лайма в в'язаний костюм бежевого відтінку, що складається з штанів і светру. Доповнила свій образ Вайкуле стильними круглими окулярами.

Відео дня

У коментарях їй зробили дуже багато компліментів щодо того, що зараз співачка має просто чудовий вигляд.

Реакція соцмереж

"Лайма, ви, як завжди, красива і стильна! Прекрасних зустрічей в Ізраїлі"

"Яка ви красива! Як ми сумували!"

"Заздрю ізраїльським глядачам. Лайма, удачі, здоров'я, благополуччя, і природно, щоб виглядала так само шикарно ще дуже багато років!"

"Дай Бог вам добре жити. Будьте здорові. І нехай ніхто не заздрить"

Хвороба Лайми Вайкуле: подробиці

Латиській співачці ще в 1990 році діагностували онкологічне захворювання - рак грудей. Тоді вона проходила тривале лікування в США, пережила операцію, недугу вдалося побороти.

Однак рік тому стало відомо, що у Лайми стався рецидив. З того часу артистка стала рідше з'являтися на публіці і в соціальних мережах. Зараз, судячи з усього, ситуація стабілізувалася.

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