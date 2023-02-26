Співачка публічно сказала, що вона підтримує нашу країну.

Відома співачка Лайма Вайкуле не приховує, що підтримує Україну. Але цього разу вона вирішила остаточно підтвердити свою позицію і розлютила росіян, які продовжують вірити Путіну, усього трьома словами: "ми з Україною".

Під час свого концерту в Ізраїлі Вайкуле звернулася до глядачів. Вона запросила на сцену керівника шоу-балету Freedom Олену Коляденко з прапором України. Хореограф вийшла до Вайкуле під оплески глядачів. Після цього співачка зазначила, що вона не буде брехати своїм фанатам.

"Будьте здорові, будьте щасливі... Повірте нам, ми ніколи вас не будемо обманювати, будемо співати наживо, будемо міняти костюми, робити пластичні операції... Одним словом, ми з вами, ми вас любимо. І сьогодні ми з Україною", - заявила Вайкуле.

Відео дня

Після цього Коляденко крикнула " Слава Україні!", а зал їй відповів: "Героям Слава!". Відео з концерту Вайкуле вже показала у своєму Instagram.

У коментарях "відкрився портал в пекло". Росіяни в люті через те, що співачка відкрито підтримує Україну. Всього три слова розлютили жителів країни-агресора, вони почали писати образи і поливати співачку брудом. Втім, сама Вайкуле на все це не реагує.

Раньше Вайкуле захистила Пугачову від цькування. Примадонну критикують росіяни, вони незадоволені тим, що вона поїхала з РФ і підтримує Україну.

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