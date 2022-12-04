Пугачову продовжують цькувати в Росії через її підтримку України.

Відома співачка Лайма Вайкуле встала на захист Алли Пугачової, яку продовжують цькувати через підтримку України.

Як передає Telegram-канал "Щоденники знаменитостей", в одному з інтерв'ю Вайкуле сказала, що Пугачова як артист на першому місці в Росії. Тому що свого часу вона принесла великі гроші в країну.

"Алла утримувала всю Росію, яка зараз їй щось пред'являє. Ми стільки грошей заробили тоді для Радянського Союзу, що навіть соромно говорити і наша популярність... Я зараз про себе, Алла взагалі як людина, музикант на першому місці, це нема про що говорити", - сказала Лайма.

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Аллу Пугачову цькують в Росії

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пугачова разом з чоловіком і дітьми поїхала до Ізраїлю, де вже отримала паспорт громадянки країни.

Її чоловік Максим Галкін публічно засуджує злочинний режим Кремля і фінансово допомагає українським біженцям. За це його внесли в список "іноагентів" РФ.

Все це стало приводом для цькування Примадонни. Росіяни обурені тим, що вона підтримує Україну, про що неодноразово їй говорили.

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