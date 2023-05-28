Його обраницею стала Ірина Шейк.

Особисте життя голлівудського актора Леонардо Ді Капріо не дає спокою ні його шанувальникам, ні журналістам. Вони так і намагаються застати його з дівчиною.

Як повідомляє Daily Mail, папараці все ж вдалося "зловити" красеня з відомою моделлю. Так, Ді Капріо з'явився на вечірці на честь дня народження Наомі Кемпбелл в компанії російської моделі Ірини Шейк, яка підтримує злочинний режим Кремля - вона використовувала терористичний символ Z.

За даними джерела видання, Лео, який раніше допоміг маленьким українцям, постраждалим від війни, не відходив від пропутінської моделі весь вечір.

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Крім того, раніше Шейк прийшла на прем'єру фільму Ді Капріо "Вбивці квіткового місяця". Після сеансу вона залишилася на банкет, де, ймовірно, і зав'язалося між нею і актором більш тісне спілкування.

Зазначимо, Леонардо Ді Капріо жодного разу не був одружений. Йому часто приписують романи з молоденькими моделями, проте останні чотири роки він перебував у стосунках з Каміллою Морроне. Зовсім недавно стало відомо про їхнє розставання.

Також у Лео був роман з Наомі Кемпбелл, проте він довго не тривав. Однією з найяскравіших пасій Ді Капріо в той період стала Блейк Лайвлі. З нею він зустрічався з червня по жовтень 2011 року.

Раніше УНІАН розповів про найяскравіші романи Леонардо Ді Капріо з молоденькими дівчатами.

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