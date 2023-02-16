Актор зробив внесок у Фундацію Олени Зеленської.

Відомий голлівудський актор Леонардо Ді Капріо допоміг дітям України, які постраждали від повномасштабної війни. Він зробив внесок у Фундацію Олени Зеленської.

"Це дозволить надати допомогу тим дітям, які найбільше постраждали від війни. Це внесок в історію Віки з родини Родних – їй діагностовано психічний розлад. Разом із сімома своїми братами та сестрами їй довелось пережити окупацію Херсона, а також евакуюватись під дулами танків та постійними обстрілами. Це й історія восьми вихованців дитячого будинку сімейного типу Олешко – їхній будинок було знищено під час війни, а батько родини захищає Україну на передовій", - йдеться на сторінці Фундації у Facebook.

Також повідомляється, що внесок актора допоможе дівчинці з родини Ханадєєвих. Нині дитина живе на Київщині, її батьки зіткнулися з агресією РФ ще майже 9 років тому, коли їм довелося покинути свій дім у Донецьку. Більше родина туди не поверталася.

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"Фундація підтримує всі дитячі будинки сімейного типу в Україні, де діти виховуються у справжній сімейній атмосфері. Ми координуємо свої зусилля з державою, аби Україна не знала сирітства. Разом ми надаємо шанс дітям мати повноцінне дитинство з доступом до освіти, медицини та добробуту. Дякуємо, Леонардо, за те, що приєднались до Фундації Олени Зеленської. Тільки разом ми зможемо змінити життя", - додали у Фундації.

Нагадаємо, нещодавно модель Байкова розсекретила реакцію Леонардо Ді Капріо на війну в Україні. Йому пропонували відвідати Україну, але той відмовився. Щоправда, актор вирішив надіслати гроші.

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