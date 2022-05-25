У зрадах його викрила російська журналістка Альона Жигалова.

Російська журналістка Альона Жигалова викрила співака Леоніда Агутіна в зрадах дружині. За її словами, він заводив інтрижки з учасницями вокального шоу "Голос" і моделями.

Таку заяву вона зробила після того, як Агутін назвав "хайпожерами" журналістів, які поширюють про нього чутки.

"Може, хайпожори - це ті, хто періодично ловить вас на зрадах Анжеліці Варум? З моделями або учасницями шоу "Голос", - сказала Жигалова в своєму шоу "Альона, блін".

Зазначимо, конфлікт між знаменитостями розгорівся, коли Жигалова звинуватила Агутіна в підтримці українців у розв'язаній РФ війні. Також вона сказала, що співак разом зі своєю дружиною полетів до Майамі.

Нагадаємо, раніше Леонід Агутін на концерті в Москві закликав зупинити війну і зірвав оплески.

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