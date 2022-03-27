Список ще буде розширюватися.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що відомство вводить санкції проти російських артистів, які підтримують путінський режим. Відзначається, що в цей список потрапили 47 артистів, але він ще буде розширюватися.

На даний момент цю пропозицію вже підтримав Кабінет Міністрів. Тепер черга за РНБО і президентом Володимиром Зеленським - вони повинні узгодити санкції.

У "чорний список" потрапили:

музиканти - Микола Басков, Дмитро Білан, Поліна Гагаріна, Олег Газманов, Джиган, Лариса Доліна, Сергій Жуков, Григорій Лепс, Микола Расторгуєв, Тіматі.

актори і режисери - Дмитро Харатьян, Яна Поплавська, Дмитро Пєвцов, Микита Михалков, Володимир Машков, Марат Башаров.

Також у цьому переліку опинилися політики, пропагандисти Кремля і дві юридичні особи - власники супутникового телеканалу "Союз".

"Санкційні списки будемо розширювати і далі. Покарані будуть всі без винятку посібники кривавого путінського режиму. Як кажуть у нас в Україні, "російська військова пісня, пливи слідом за російським кораблем". Працюємо", - додав Ткаченко.

Вас також можуть зацікавити новини: