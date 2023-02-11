Путініст заявив, що вважає ворогом Сполучені Штати Америки.

Нещодавно США скасували санкції проти путініста Григорія Лепса. Обмеження були накладені ще в 2013 році через його злочинну діяльність у складі угруповання "Братнє коло" (тоді Лепсу заборонили відвідувати територію Штатів, а також заарештували його активи).

Зараз у артиста запитали, чи готовий він виступити на заході там. Як повідомляє Telegram-канал Mash, Лепса покликали виступити на елітному заході і отримати за це непоганий гонорар. Одіозний музикант відмовився, заявивши, що "в США і до подібних ворогів" він не поїде ні за які гроші.

Що Лепс говорить про війну в Україні

Зазначимо, виконавець пісні "Я уеду жить в Лондон" Григорій Лепс активно підтримує агресивну політику Кремля щодо вбивств мирних українців. Він неодноразово відвідував тимчасово окуповані території, а також підтримував загарбників, бажаючи їм удачі.

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Музикант, відомий своїми одіозними витівками, на своїх виступах дякує Володимиру Путіну.

До слова, останнім часом Лепс нерідко був фігурантом скандалів. Наприклад, його ледь не засудили за те, що він побив чоловіка біля бару в Пітері. Проблеми з контролем емоцій у Григорія помітили, коли той прямо під час виступу на одному зі своїх концертів кинув на підлогу мікрофон.

Нагадаємо, путініст Оскар Кучера "пройшовся" по Пугачовій і Галкіну.

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