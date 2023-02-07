Відомий актор негативно, але обережно висловився на адресу знаменитостей.

Зірка серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" Оскар Кучера, який відкрито підтримав вбивства мирних українців, висловився про Аллу Пугачову і Максима Галкіна. Як пишуть росЗМІ, Кучера вважає Примадонну та її чоловіка зрадниками.

"Від Пугачової і Галкіна не очікував такого. Вони мені здавалися дуже мудрими людьми" - сказав артист-путініст.

Не оминув Оскар увагою і Семена Слєпакова - комік засудив війну, а нещодавно ще й випустив пісню про загиблих російських окупантів.

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"Ось Сеня Слєпаков - це для мене просто... Його дуже люблю. Я його так люблю... А зараз я в розгубленості перебуваю. Як це низько... Я про пісню кажу, яку він написав... Він же дуже талановита людина, я завжди ставився до нього з повагою", - обурився Кучера.

Зазначимо, нещодавно Оскар Кучера дав інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю. Актор сказав, що виступає за війну, але не відповів від чого ж росіяни прийшли "звільняти" українців. Окремою темою для обговорень стало його вбрання - путініст з'явився в кадрі у футболці від українського бренду.

"Питання заздалегідь ми не обговорювали. Я запитав, що буде. Моя громадянська позиція відома: я підтримую нашу армію, я підтримую наших хлопців... Якщо відмотати час назад, я все одно пішов би на це інтерв'ю. Тому що тепер знаю, що відповісти на кожне питання", - прокоментував Кучера своє інтерв'ю.

Наостанок Оскар Кучера звернувся до Пугачової, Галкіна та інших зірок, які покинули Росію, засудивши війну:

"Ніхто з моїх друзів не поїхав - жодна людина. І не почав говорити погано. І у мене ніколи не було ідеї пересидіти десь, а потім повернутися. Я навіть не уявляю - як? І не розумію навіщо. Я готовий зрозуміти людей, які поїхали... Поїхали - тоді мовчіть. Ви ж нічого не пропонуєте. А ви гадите на країну з-за кордону".

Нагадаємо, у РФ нещадно накинулися на актора "Кухні", який підтримав Україну

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