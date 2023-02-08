Активи артиста на території Штатів були під арештом останні 10 років. Також йому було заборонено в'їзд на територію США.

Міністерство фінансів США виключило зі свого санкційного списку російського артиста-путініста Григорія Лепса. Санкції, про які йдеться, були накладені на виконавця пісні "Я уеду жить в Лондон" ще в 2013 році. Тоді йому заборонили в'їзд в країну, а також заарештували всі його активи через злочинну діяльність у складі угруповання "Братнє коло".

ЗМІ пишуть, що до 2013 року Лепс був тісно пов'язаний з лідерами зазначеного угруповання Владиславом Леонтьєвим і Гафуром Рахімовим (вони теж потрапили під санкції, - ред). У США їм інкримінували незаконне перевезення грошей. Представник Григорія називав ці звинувачення "маячнею".

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Попри скасування цих санкцій, артисту не варто розслаблятися, адже вже в найближчому часі проти нього можуть ввести нові обмеження за підтримку кровожерного путінського режиму.

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Лепс неодноразово виступав у Кремлі, розповідаючи слухачам про підтримку Путіна, а також часто відвідував позиції окупантів, щоб підтримати їх "бойовий дух".

Відзначимо, що останнім часом моральний стан артиста залишає бажати кращого. Він неодноразово потрапляв в публічні скандали. Наприклад, на одному зі своїх концертів він прямо в середині виступу гнівно кинув на сцену мікрофон і пішов за лаштунки. Також його ледь не посадили до в'язниці через бійку біля бару в Пітері.

Нагадаємо, Лію Ахеджакову вигнали з театру через антивоєнну позицію.

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