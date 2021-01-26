Українська телеведуча Леся Нікітюк оприлюднила в Instagram нову фотографію з відпочинку на Мальдівах.
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Леся позує на березі океану в роздільному чорному купальнику і солом'яному капелюсі.
"Ніколи не побувати на Мальдівах - злочин! Пахати, полетіти на Мальдіви і потім рік сидіти на мівіні - тупість", - підписала фото Леся.
Шанувальники активно коментують знімок Лесі. Вони кажуть, що готові їсти одну мівіну, щоб побачити Мальдіви. Але знайшлися і ті, хто запевняє, що не в Мальдівах щастя.
"Коли хочеш на Мальдіви, а вистачає на Залізний порт", "Купити шпалери з Мальдівами, сфоткатися, і готово", "Мені якраз снилося, що я відпочивала на Мальдівах, а потім будильник повернув мене в реальність, нагадавши, що сьогодні понеділок і пора працювати", "Значить я злочинниця", - написали фанати.
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