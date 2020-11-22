Телеведуча вміє здивувати своїх шанувальників.

Українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала в Instagram фото, на якому позує на столі.

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На знімку дівчина сидить на столі в чорній міні-сукні під горло і з довгим рукавом. На ніжках у неї стильні колготки з принтом і берці.

Цікаво, що одну ногу Леся поставила на стіл, а другу на стілець, який стояв поруч. Тим самим розсунувши ніжки. Добре, що хоч "полуничку" прикрила.

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Автор: Діана Могилєвич