Леся постала у відвертому вбранні / instagram.com/lesia_nikituk
Українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала в Instagram фото, на якому позує на столі.
Читайте такожВідома модель засвітила пишні груди
На знімку дівчина сидить на столі в чорній міні-сукні під горло і з довгим рукавом. На ніжках у неї стильні колготки з принтом і берці.
Цікаво, що одну ногу Леся поставила на стіл, а другу на стілець, який стояв поруч. Тим самим розсунувши ніжки. Добре, що хоч "полуничку" прикрила.
Леся постала у відвертому вбранні / instagram.com/lesia_nikituk
Інші новини УНІАН:
- Нікітюк "соковито" потролила Фреймут (відео)
- "Леся-вогонь": українська ведуча Нікітюк засвітила відверте декольте (фото)
- Леся Нікітюк захопила мережу глибоким декольте
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram