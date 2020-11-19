Телеведуча постала у відвертій сукні.

Українська телеведуча Леся Нікітюк опублікувала в Instagram фото, на якому постала у відвертому вбранні.

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На знімку зірка позує, сидячи на підлозі. Цікаво те, що дівчина одягла чорну міні-сукню з глибоким декольте. А поруч з нею стояло відро з шампанським. За словами Лесі, вона вирішила зайнятися хвилинкою самозамилування.

"Хвилинка самозамилування, ковток ігристого і пішла в кадр... Хоч це буває нечасто... я про кадр", - написала Леся.

Фанати оцінили фото зірки. Вони зазначили, що Нікітюк чарівна дівчина.

"Ідеальна", "Ти ще той кадр", "Красуня", - написали фанати.

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Автор: Діана Могилєвич