Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка приховує своє особисте життя, написала в блозі, що нарешті зважилася показати фотографію з бойфрендом. Підписники вже сподівалися його побачити, але це виявилося просто жартом.
Так, 35-річна зірка в Instagram-stories опублікувала своє фото, на якому написала: "Ви давно просите, щоб я показала вам свою другу половинку. Цей день настав!"
Проте вже в наступній stories вона оприлюднила Чорний квадрат і написала: "У момент, коли ми фотографувалися, зникло світло. Якщо що, він зліва".
Відзначимо, що на даний момент подробиці особистого життя Лесі невідомі. Вона навіть не розкриває, чи вільне її серце.
Леся Нікітюк - хто це
Телеведуча родом з Хмельницького, яка прославилася завдяки проекту "Орел і решка". Також вона працює на Новому каналі в багатьох розважальних проектах. Була ведучою туристичного шоу "Ле маршрутка" про відомі та маловідомі українські локації.
Після початку повномасштабного вторгнення поїхала до рідного Хмельницького, де волонтерила у школі, де колись навчалася. Там зірка розселяла біженців, які покинули свої домівки через інтенсивні обстріли чи окупацію.
Нагадаємо, Леся Нікітюк у свій ювілей знялася в сексуальній сукні з "голою" спиною.
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