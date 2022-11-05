Зірка Нового каналу приховує від публіки своє особисте життя.

Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка приховує своє особисте життя, написала в блозі, що нарешті зважилася показати фотографію з бойфрендом. Підписники вже сподівалися його побачити, але це виявилося просто жартом.

Так, 35-річна зірка в Instagram-stories опублікувала своє фото, на якому написала: "Ви давно просите, щоб я показала вам свою другу половинку. Цей день настав!"

Проте вже в наступній stories вона оприлюднила Чорний квадрат і написала: "У момент, коли ми фотографувалися, зникло світло. Якщо що, він зліва".

Відео дня

Відзначимо, що на даний момент подробиці особистого життя Лесі невідомі. Вона навіть не розкриває, чи вільне її серце.

Леся Нікітюк - хто це

Телеведуча родом з Хмельницького, яка прославилася завдяки проекту "Орел і решка". Також вона працює на Новому каналі в багатьох розважальних проектах. Була ведучою туристичного шоу "Ле маршрутка" про відомі та маловідомі українські локації.

Після початку повномасштабного вторгнення поїхала до рідного Хмельницького, де волонтерила у школі, де колись навчалася. Там зірка розселяла біженців, які покинули свої домівки через інтенсивні обстріли чи окупацію.

Нагадаємо, Леся Нікітюк у свій ювілей знялася в сексуальній сукні з "голою" спиною.

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