Головний убір, в якому Олег Псюк переміг на Євробаченні, виставлений на аукціон. Перерахувати можна навіть 5 євро.

Український гурт Kalush Orchestra, яка перемогла на Євробаченні 2022 з піснею "Stefania", обіцяв продати свою нагороду, щоб допомогти українським військовим. На благодійний аукціон виставили не тільки скляний приз, а й легендарну рожеву панаму, яка стала візитівкою фронтмена групи.

Посередником у благодійному аукціоні виступив шоумен і волонтер Сергій Притула - саме на рахунок його благодійного фонду потрібно перераховувати свої пожертви.

Щоб придбати панаму, потрібно зробити вступну пожертву в розмірі 5€ (200 гривень) на банківський рахунок фонду Сергія Притули. Чим більше донатів, тим вище шанс перемогти. Розіграш триватиме до 19:00 28 травня. Переможця оберуть рандомно.

Трофей зі скляним мікрофоном отримає той, хто зробить найбільшу пожертву.

Нагадаємо, раніше стало відомо як виглядає і чим займається Стефанія з пісні групи Kalush Orchestra.

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