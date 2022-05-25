Український гурт Kalush Orchestra, яка перемогла на Євробаченні 2022 з піснею "Stefania", обіцяв продати свою нагороду, щоб допомогти українським військовим. На благодійний аукціон виставили не тільки скляний приз, а й легендарну рожеву панаму, яка стала візитівкою фронтмена групи.
Посередником у благодійному аукціоні виступив шоумен і волонтер Сергій Притула - саме на рахунок його благодійного фонду потрібно перераховувати свої пожертви.
Щоб придбати панаму, потрібно зробити вступну пожертву в розмірі 5€ (200 гривень) на банківський рахунок фонду Сергія Притули. Чим більше донатів, тим вище шанс перемогти. Розіграш триватиме до 19:00 28 травня. Переможця оберуть рандомно.
Трофей зі скляним мікрофоном отримає той, хто зробить найбільшу пожертву.
Нагадаємо, раніше стало відомо як виглядає і чим займається Стефанія з пісні групи Kalush Orchestra.