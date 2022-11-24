Артист зізнався, що це було в 2014 році, проте він вважав за краще творити музику рідною мовою.

Лідер Kalush Orchestra Олег Псюк разом з групою зараз знаходиться в турі по Америці. В інтерв'ю YouTube-каналу "Олицька" він розповів, що ще до 2014 року його просили читати реп російською, але він відмовлявся.

"Мої друзі говорили: "Якщо ти вже робиш якийсь реп, то роби його хоча б російською, як роблять всі". Це дуже мене дратувало. У мене була мета: показати, що це все можливо", - сказав Олег Псюк.

Він дуже радий, що зараз є можливість доносити українську культуру всьому світу. Олег додав - багато з тих, хто радив йому творити російською, сьогодні вже "перевзулися".

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Фронтмен Kalush Orchestra зізнався, що йому подобається займатися творчістю і бачити подяку аудиторії, проте змагатися з кимось він не хоче.

"У нас немає мети бути кращим за когось іншого. У нас є мета – робити класно, так, щоб коли іноземець почує українську музику, сказав: "Вау, Україна чудова", - резюмував Олег Псюк.

Чим відома група Kalush Orchestra

Kalush Orchestra - музичний колектив, який взяв участь на Євробаченні-2022 від України. Артисти здобули перемогу з піснею "Stefania". Як зізнався лідер гурту, Стефанія - це збірний образ української матері. Таку назву Псюк вибрав для пісні невипадково, бо його маму звуть Стефанія.

Нагадаємо, нещодавно група Kalush Orchestra випустила нову пісню з польським репером Szpaku.

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