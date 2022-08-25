Музикант показав кохану у вишиванці.

Лідер прославилася на весь світ групи Kalush Orchestra Олег Псюк показав свою дівчину у вишиванці на честь її дня народження. Повідомляється, що 25 серпня Олександрі виповнилося 22 роки.

"Сьогодні день народження у моєї молодички. 22 роки. Коли ми тільки познайомилися і я дізнався, що вона дочка пасічника, і що у неї вдома більше тонни меду, я подумав, що це може бути доля. Це дійсно схоже, тому що наше знайомство на Хрещатику було дуже випадковим і водночас романтичним. Ми вже півтора року, як разом, і моя любов, мала, до тебе тільки росте", - зворушливо зізнався Олег у своєму Instagram-блозі.

Він побажав своїй коханій залишатися такою ж класною і красивою. Псюк також опублікував спільне фото з Олександрою Білобров, а також показав її фото у вишиванці.

Нагадаємо, в червні дівчина фронтмена Kalush Orchestra похвалилася дорогим подарунком. Олександра Білобров показала фотографії, зроблені на тлі Ейфелевої вежі.

Також УНІАН писав, що Kalush Orchestra відмовилися виступати на одній сцені з росіянкою.

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