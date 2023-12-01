Екс-дружина Собчука розкрила, як він впливає на доньку / instagram.com/sob4ukmari

Скандальне розлучення фронтмена гурту "Скай" Олега Собчука та його екс-дружини Марії набирає обертів. Жінка розповіла, що артист налаштовує проти неї їхню спільну 20-річну доньку Тетяну.

В Instagram Stories Марія Собчук розповіла, що після її публічних зізнань про аб'юзивні стосунки з фронтменом "Скай" на неї вилилася купа хейту. 

"Що відбувається з жінкою, яка поділилася власним досвідом аб'юзу в родині… Її дружно розпинають привселюдно і дають їй оцінку яка вона. Не знаючи її ані в житті, ані заочно. І це більшість самих же жінок! А мій колишній чоловік радісно все скрінить і надсилає це нашій доньці. Повторюючи без перестану: вона сама винна, бачиш, яка вона х*рова? Тобто нічого нового, тобто це ще один нікчемний доказ того, ким ти являєшся насправді", - написала Марія Собчук.

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Сторіс Марії / instagram.com/sob4ukmari

Цікаво те, що найбільше негативу пишуть жінки. Собчук робить скриншоти негативних коментарів у її екс-дружини і надсилає їх доньці. Марія показала скриншот листування з донькою, у якому видно, що Собчук надсилав їй хейтерські коментарі про матір.

Листування з донькою / instagram.com/sob4ukmari

Розлучення Олега Собчука

Кілька днів тому Марія Собчук заявила, що розлучилася зі своїм чоловіком через токсичні стосунки. За її словами, вона довго терпіла, але тільки зараз зважилася полюбити себе і стати щасливою.

Також вона опублікувала листування з чоловіком, в якій він називає її "невдячним створінням" і погрожує відібрати у неї квартиру. Пара була разом 20 років. У них двоє дітей - дочка Тетяна і син Арсен.

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