Чоловік кидає доньці образливі коментарі про маму та повторює, що вона нібито сама винна у їхньому розлученні.

Скандальне розлучення фронтмена гурту "Скай" Олега Собчука та його екс-дружини Марії набирає обертів. Жінка розповіла, що артист налаштовує проти неї їхню спільну 20-річну доньку Тетяну.

В Instagram Stories Марія Собчук розповіла, що після її публічних зізнань про аб'юзивні стосунки з фронтменом "Скай" на неї вилилася купа хейту.

"Що відбувається з жінкою, яка поділилася власним досвідом аб'юзу в родині… Її дружно розпинають привселюдно і дають їй оцінку яка вона. Не знаючи її ані в житті, ані заочно. І це більшість самих же жінок! А мій колишній чоловік радісно все скрінить і надсилає це нашій доньці. Повторюючи без перестану: вона сама винна, бачиш, яка вона х*рова? Тобто нічого нового, тобто це ще один нікчемний доказ того, ким ти являєшся насправді", - написала Марія Собчук.

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Цікаво те, що найбільше негативу пишуть жінки. Собчук робить скриншоти негативних коментарів у її екс-дружини і надсилає їх доньці. Марія показала скриншот листування з донькою, у якому видно, що Собчук надсилав їй хейтерські коментарі про матір.

Розлучення Олега Собчука

Кілька днів тому Марія Собчук заявила, що розлучилася зі своїм чоловіком через токсичні стосунки. За її словами, вона довго терпіла, але тільки зараз зважилася полюбити себе і стати щасливою.

Також вона опублікувала листування з чоловіком, в якій він називає її "невдячним створінням" і погрожує відібрати у неї квартиру. Пара була разом 20 років. У них двоє дітей - дочка Тетяна і син Арсен.

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