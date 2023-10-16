Телеведуча засудила людей, які у всьому шукають вигоду.

Нещодавно Лілія Ребрик вразила шанувальників радісною новиною - вони з чоловіком Андрієм Диким чекають на третю дитину. Однак знайшлися і хейтери, які сказали, що телеведуча завагітніла, щоб її чоловік відкосив від армії.

Лілія вирішила не мовчати і відразу ж розставити всі крапки над "і". Вона сказала, що вони з чоловіком мріяли про третю дитину.

"Люди, які вважають, що дитину народжують, щоб "відкосити від армії" або виїхати за кордон, що з вами? Ви серйозно розглядаєте дитину як інструмент досягнення чогось? Вдумайтеся: ви в народженні дитини бачите вигоду! Ви за якими життєвими принципами взагалі живете? Так ось я вас здивую: люди народжують дітей, тому що кохають одне одного! І відчувають, що готові народжувати ще, тому що можуть дітей оточити любов'ю, турботою і виховати їх в міцній щасливій родині. І так - у своїй рідній країні! І так - можуть, тому що працюють і платять податки", - написала Ребрик в Instagram.

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Також вона закликала людей сприймати світ не через вигоду, а через серце. За її словами, з цього ракурсу він цікавіший.

Крім того, телеведуча зазначила, що завжди готова до відкритого діалогу і коментарів, проте може і відправити хейтерів в "чорний список".

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик після хвилі хейта похвалилася фігурою у бікіні.

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