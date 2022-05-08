Валерію сьогодні виповнилося 6 років.

Телеведуча Ольга Фреймут показала зворушливе фото з сином Валерієм у своєму Instagram-блозі. В описі під знімком вона згадала яким був цей день рівно 6 років тому, коли Оля народжувала хлопчика.

"Шість років тому київський ранок був ласкавим, я згадую його в деталях, до шелесту листя в нашому саду, до посмішки тата, коли він взяв тебе на руки в пологовій кімнаті", - згадала Фреймут.

Телеведуча зазначила, що вона разом зі своїми дітьми була змушена покинути рідний дім через війну, тому її син у свої 6 років загадав на свято миру і повернення додому.

"Вчора ти по-дорослому попросив нас: "Я так чекаю сюрпризу, щоб Україна на мій день народження перемогла". Це прохання я переадресовую Небесам. Мами України, нам сьогодні гордо, радісно, гірко, боляче. Але ми щасливі, ми виховуємо гідних синів і дочок! Скоро знову по Україні пролунає дитячий сміх, ми зберемося великими сім'ями за щедрим столом. І буде перемога", - написала Ольга Фреймут.

Нагадаємо, Єфросиніна пояснила, чому чоловік заборонив їй повертатися в Україну.

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