Шеф-кухарка показала перший знімок з округлим животиком.

Відома українська шеф-кухарка, переможниця та суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Єлизавета Глінська вагітна первістком. Знаменитість поділилася кадром з округлим животиком та привітала підписників зі святом.

Радісну звістку кулінарка повідомила на своїй сторінці в Instagram. Новину про те, що Ліза зовсім скоро стане мамою, вона підтвердила опублікувавши нову світлину, на якій продемонструвала свій вагітний животик. Поки що Глінська тримає в секреті стать майбутнього первістка та не розкриває термін своєї вагітності.

На фото шеф-кухарка позувала у довгій білій сукні з квітковим принтом. Вона вирішила нічим не доповнювати свій образ, адже головним акцентом на фото був її округлий животик, за який знаменитість трималася руками.

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У підписі до знімка зірка проєкту "МастерШеф" звернулася до підписників та привітала їх зі святом. Вона побажала шанувальникам вірити в чудеса та зберігати у своїх серцях любов і добро.

"Друзі, з Днем святого Миколая! Нехай цей день наповнить ваші серця добром, теплом і вірою. Нехай у вашому житті завжди буде місце для радості, світла та добрих справ! Вірте в чудеса, адже вони завжди поруч!" – написала Ліза.

У коментарях фанати вже привітали Глінську з майбутнім поповненням у родині та залишили свої побажання для неї:

"Люба моя, вітаю. Неймовірно щаслива за вас"

"Вітаю. У вас стільки добра в серці. Нехай все прекрасне повертається до вас. Подумки торкаюся животика, щоб щастя прийшло і до мене"

"Яка ж я щаслива! Люблю вас з часів вашого сезону "МастерШефа" і тішусь зараз ніби за рідну людину!"

"Яка гарна новина! Довгоочікуване щастя! Вітаємо, насолоджуйтесь"

До слова, декілька років тому шеф-кухарка вже була вагітною. Однак через лікарську помилку вона народила мертве немовля. Ліза з 2022 року перебуває у шлюбі з Максимом Большаковим. В нього є 11-річний син від попередніх стосунків.

Нагадаємо, раніше Ліза Глінська вперше розповіла про стосунки з сином свого чоловіка. Вона поділилася, що у них бувають непорозуміння.

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