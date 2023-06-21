Співачка заговорила про помилки і натякнула користувачам на те, що їм потрібно "відкинути все зайве".

Співачка Світлана Лобода несподівано вирушила до Херсона. Після концертів в Ризі вона показалася в Миколаєві, а потім відвідала деокуповане місто.

На своїй сторінці в Instagram Лобода вже показала відео з Херсона. На ньому вона заспівала хіт Кузьми Скрябіна. Співачка виконала пісню під гітарний акомпанемент.

"Зi всього лупить током. Боюсь ходити по землi один. Нiколи я не думав, що може цiлий рiк пройти за день", - йдеться в пісні.

Крім цього, Лобода заговорила про помилки. Співачка натякнула на те, що "картає" себе за вчинки в минулому. Вона закликала користувачів "відкинути все зайве".

"Кожен з нас може картати себе за помилки, які були вчора, або зібратися докупи, відкинути зайве і робити все можливе для щасливого завтра. Сьогодні я обираю бути тут", - написала Лобода.

Світлана Лобода у Херсоні - відео

Реакція мережі

У коментарях на сторінці Лободи в Instagram з'явилося багато схвальних компліментів. Співачку хвалять за її позицію. Негативних коментарів там зовсім немає. Однак в мережі вже почали обговорювати відео з Лободою, і там вже з'явилося чимало звинувачень на адресу співачки. Наприклад, на сторінці блогерки Аліни Доротюк користувачі пишуть:

"Хитра дуже і знає, як маніпулювати"

"Хайп на смертях, болі і крові"

"Може вона просто тупа?".

Світлана Лобода - останні новини

Не так давно навколо Лободи розгорівся скандал. У мережі з'явився анонс її концерту в Києві, який планувався на серпень цього року. Метою виступу співачки організатори назвали благодійність, зірка нібито повинна була допомогти зі збором коштів для лікарні "Охматдит". Однак українці відреагували на плани співачки негативно. Після бурхливої хвилі критики концерт Лободи в Києві скасували. Сама співачка скандал ніяк не коментувала.

Крім цього, нещодавно зірка українського дубляжу показала пародію на Лободу. У ній актриса висміяла співачку і пожартувала, що та "перевзулася".

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