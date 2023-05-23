Таке рішення прийняли після хвилі хейту.

Osocor Residence повідомив про скасування концерту Світлани Лободи. Спочатку захід планувався на 25 серпня цього року. Лобода анонсувала концерт як благодійний, вказавши, що кошти будуть передані для "Охматдиту".

Навколо афіші Лободи піднялися бурхливі обговорення. Багато користувачів мережі були обурені тим, що артистка, яка до 24 лютого 2022 року виступала в Росії, а після початку повномасштабної країни не одразу заявила про свою позицію, тепер співатиме в Києві.

"Нам прикро, що благодійна мета проведення виступу сприймалося як відображення репутації артиста. Проте, ми розуміємо, наскільки важливо зараз зберігати внутрішню єдність", - сказано в повідомленні Osocor Residence.

Відео дня

Значна частина квитків на концерт Лободи вже була розкуплена. Організатори обіцяють повернути за них кошти.

Реакція соцмереж

"Дякую за правильне рішення!"

"Так їй і треба! Нічого було в Москву їздити, не довелося б зараз за репутацію переживати"

"Єдине правильне рішення"

"Дякую всім, хто доклав до цього зусиль!"

"Зрадники в Україні не потрібні"

"Не прикривайте благодійністю те, що нею не є"

Раніше УНІАН писав, що Лобода нарвалася на критику через концерт у Києві. Вона навіть найняла ботів, які повинні були "відбілити" її репутацію.

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