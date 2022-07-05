Співачка зізналася, що у їх сім'ї вже і не було надії врятувати бабусю.

Українська співачка Світлана Лобода, яка довго мовчала про війну в Україні, а пізніше "перевзулася" і вирішила підтримати Україну, розповіла, як вся родина намагалася вивезти її бабусю з Ірпеня.

За словами Лободи, її бабуся страждає від цукрового діабету. Два дні вона жила без інсуліну тому, що доставити його в обстрілюваний Ірпінь було практично неможливо. Але жінку таки вдалося врятувати.

"Нам все ж вдалося знайти машину, яка через поля, об'їзними шляхами, приїхала до будинку бабусі. Довелося виламувати двері. У цей день її квартира ще була ціла, а ось сусідня вже потрапила під обстріл. Через день ми змогли врятувати і вивезти бабусю Машу, а через два дні в її будинок потрапив снаряд", - розповіла співачка в коментарі Vesti.ua.

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода приїхала в розбомблений Ірпінь. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що екскурсію по місту їй провів мер Олександр Маркушин, а також їй вдалося поспілкуватися з місцевими жителями.

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