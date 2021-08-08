Співачка вже кілька років живе разом зі своїм коханим.

Опальна співачка Світлана Лобода ось уже кілька років не живе в Росії. Виявляється, вона переїхала в іншу "теплу" країну.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Ранок з Україною".

Так, співачка живе разом зі своїм коханим і дітьми в Європі, а її будинок знаходиться біля моря.

"Вже два роки ми живемо і щоранку, прокидаючись, ми з дітьми говоримо "спасибі" за те, що ми дихаємо морським повітрям, навколо нас - пальми і приємні люди", - сказала виконавиця.

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Також вона додала, що хоче народити своєму чоловікові сина. При цьому імені коханого вона так і не назвала. Нагадаємо, що раніше її підозрювали в романі з Тілем Ліндеманном, і навіть подейкували, що молодшу дочку Тільду Світлана народила саме від нього.

"Мені б, звичайно, дуже хотілося ще хлопчиська маленького. Нам не вистачає. У нас таке жіноче царство вдома - у нас дуже багато бабусь, тіток, нянь. Ми коли збираємося разом і нас людей десять - всі жінки. І тільки мій чоловік сидить поруч і каже: "щось потрібно тут міняти, щось вирішувати", - додала Лобода.

Нагадаємо, Лобода записала пісню українською мовою Vogue і готує кліп.

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Автор: Діана Могилєвич