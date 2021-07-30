Лобода також планує представити в Україні свій новий трек під назвою ALLO.

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і виступає в Росії, анонсувала концерт в Одесі 14 серпня в Ibiza Beach Club.

Про це зірка написала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте такожЛобода прилетіла в Україну привітати Анатолія Анатоліча з народженням синаЗнаменитість пообіцяла влаштувати для шанувальників грандіозний вечір зі спекотними танцями й хітами. Лобода також планує представити в Одесі свій новий трек під назвою ALLO.

"Моя рідна Україна! Я так скучила! Шалено рада анонсувати довгоочікуваний концерт в Одесі, який відбудеться 14 серпня в Ibiza Beach Club. Обіцяю, на вас чекає грандіозний вечір зі спекотними танцями, улюбленими хітами й, звичайно, прем'єрами. Ми готуємо безліч сюрпризів - вперше представлю моїм улюбленим одеситам наш новий трек "ALLO" - написала "суперзірка".

Раніше організатори анонсували концерт Лободи в Одесі. "Найяскравіша і безумовна SuperStar. 14 серпня Світлана Лобода В Ibiza Beach Club", - йшлося у повідомленні клубу.

Ціна квитків на концерт "суперзірки" стартує від 1,3 тис. грн і досягає 17 тис.

Автор: Ольга Робейко