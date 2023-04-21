Співачка, яка зрадила своїй країні, представила нову пісню.

Співачка Ані Лорак, яка покинула свою країну і обрала Росію, випустила нову пісню. Вона продовжує творити на території РФ, заявляючи, що "музика не має кордонів". Зараз вона викликала хвилю обговорень не стільки новою композицією, скільки образом, який обрала для зйомок.

Так, в кліпі, опублікованому в соцмережах, Лорак позувала в камуфляжній куртці, лосинах і кросівках.

"Я запрошую вас на свій острів кохання, ніжності, щирих почуттів і емоцій.. Цей альбом був витканий з переживань моєї душі.. Я дарую його вам.. Спасибі всім талановитим людям, які працювали над створенням цього альбому", - прокоментувала зірка.

Відео дня

Під постом деякі шанувальники запитали про те, чому саме такий принт куртки обрала знаменитість, проте Лорак на це відповідати не захотіла.

Реакція соцмереж

"До чого ця куртка?"

"А тобі все кохання... Війна в твоїй країні! Де ж твоя любов до батьківщини?!"

"Круто, але що за куртка? До чого цей камуфляж у пісні про кохання?"

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Лорак залишилася без заробітку в Росії. Про це повідомляють росЗМІ. Виявилося, через спроби співачки всидіти на двох стільцях, їй тепер не раді і на території країни-агресора, де концерти зірки стали скасовувати.

Також УНІАН писав, Злата Огнєвіч спародіювала Ані Лорак і нарвалася на хейт.

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