Через те, що артистка намагалася "всидіти на двох стільцях", їй не раді тепер і на території країни-агресора, і в рідній Україні.

Коли в 2022 році почалася повномасштабна війна, співачка Ані Лорак родом з України виїхала до Європи. Потім вона повернулася до Москви, де жила останні роки, і заявила про продовження своєї кар'єри.

На осінь 2022 року у артистки була підготовлена концертна програма "The Best", з якою вона планувала виступати в Німеччині та Чехії. Варто відзначити, що в афіші вона представила себе як "найтитулованішу співачку України", приховавши той факт, що вона давним-давно втекла в Росію.

Квитки на тур коштували в середньому близько 100 євро, але зали були заповнені лише на 30-50%. У деяких містах активісти виходили на протести і закликали до бунту в соцмережах, оскільки Лорак - українська зрадниця, і не повинна представлятися громадянкою України.

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"Тур по Європі скасували. Лорак втратила гроші. Продовжувала працювати "заказники" в Росії, проте попит впав; випускала пісні", - пишуть росЗМІ.

Зараз пропагандистське видання "kp" повідомило, що через це артистка в Росії почала втрачати величезні гроші, що триває досі.

Варто відзначити, що нещодавно анонсований тур Лорак по Росії теж почали скасовувати в багатьох містах через чутки про те, що прибуток від них вона нібито направить на допомогу ЗСУ.

Лорак спробувала виправдатися, зробивши пост про те, що вона нібито несе мир, і якщо допомагає, то тільки гуманітарним місіям, але довіра росіян до неї вже похитнулося.

Пропагандисти пишуть, що зараз Ані живе разом зі своїм новим коханим Ісааком. Вони вже кілька разів переїжджали, оскільки він веде духовні практики та організовує реколекції в різних країнах. Саме його дохід - це зараз основне джерело грошей в сім'ї зрадниці. Також допомагають "підтримувати штани" її заощадження, але і їм рано чи пізно настане кінець.

Нагадаємо, нещодавно Ані Лорак розплакалася, говорячи про Україну.

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